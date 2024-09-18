Курс долара 45 гривень у 2025-му році: експерт пояснив, чому це не межа

Незабаром Верховна Рада може приступити до розгляду проєкту державного бюджету на 2025-й рік, в якому пропонують не збільшувати соціальні стандарти. Також документом було встановлено новий курс долара, який НБУ намагатиметься підтримувати в майбутньому році — 45 гривень за 1 долар. Але на ділі він може виявитися ще вищим.

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Такий прогноз «Телеграфу» дав економічний експерт Данило Монін, який відзначив низку ризиків для курсу. Серед них — зростання податків і тарифів на електроенергію, що загрожує збільшенням собівартості виробництва української продукції, яку замінюватимуть імпортні товари.

За словами співрозмовника «ФАКТІВ», це призведе до нарощування імпорту і дисбалансу зовнішньої торгівлі, за якої купувати Україна буде приблизно на 40,7 млрд дол. більше, ніж продавати. Але це може виявитися для держави навіть вигіднішим за зростання українського експорту, оскільки за девальвації гривні дасть змогу отримати до держбюджету більше.

Так, за мита в 20% за імпортний товар вартістю в 1 млн дол. і при курсі в 42 гривні держбюджет отримає 8,2 млн грн, а при курсі в 45 гривень казначейство отримає вже 9 млн грн.

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- Це вигідно бюджету — фактично девальвація національної валюти призводить до тих самих ефектів, що й підняття ставки ПДВ на 2%. З іншого боку, зростання курсу долара до гривні робить ціну на імпортні товари вищими, що може зіграти на користь українським виробникам схожої продукції. У цьому випадку імпорт може виявитися дорожчим за українські товари і їх буде простіше продати, — пояснив «ФАКТАМ» переваги падіння курсу гривні до долара Данило Монін.

Раніше повідомлялося, що на поточний тиждень з 16 до 22 вересня банкіри прогнозують курсу валют загалом стабільну, хоча й не без змін, ситуацію. Обмінний курс долара за підсумками тижня навряд чи перевищить 41,8 гривні.

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