Представники Міжнародного валютного фонду вимагатимуть від України девальвації валюти, зниження облікової ставки та підвищення податків. Це умови, щоб Україна й надалі отримувала фінансову допомогу від МВФ, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

ВІДЕО ДНЯ

Нові рекомендації МВФ збігаються із порадами Валерії Гонтарєвої, яку Андрій Пишний жорстко критикував. Тепер він має виконувати ці рекомендації в рамках програми МВФ.

Нагадаємо, під час виступу на банківському форумі в Лондоні Валерія Гонтарева заявила, що керівництво Нацбанку зробило низку критичних помилок, які призвели до значних дисбалансів в економіці. Зокрема, вона поставила під сумнів доцільність збереження високої облікової ставки на рівні 25% і утримання фіксованого курсу гривні, що, на її думку, лише посилило негативні тенденції в економіці.

Голова НБУ Андрій Пишний публічно відреагував на закиди Гонтарєвої, і на сайті НБУ опублікував заяву, назвавши критику Гонтарєвої «неприйнятною» і такою, що завдає шкоди Україні, оскільки підриває довіру до дій Національного банку в умовах війни.

РЕКЛАМА

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) фактично погодились із рекомендаціями Валерії Гонтарєвої. Фонд вважає за необхідне прискорення темпів девальвації та зниження облікової ставки.

Співпраця з фондом є ключовою у системі міжнародної фінансової підтримки України, і ігнорувати його поради навряд чи можливо. Андрій Пишний вже встиг заявити, що за результатами консультацій з МВФ обговорюватимуться питання «підтримання достатнього рівня міжнародних резервів та збереження макрофінансової стабільності», що може означати девальвацію для економії резервів, які використовуються для підтримки курсу. А також НБУ «проведе окремі дискусії з представниками Фонду щодо оновлення макроекономічного прогнозу, подальшу монетарну політику», що є натяком на перегляд поточного макро прогнозу, який передбачав незмінну облікову ставку до 2025 року.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, цього тижня представники Міжнародного валютного фонду перебувають у Києві. У ході зустрічі українських чиновників із представниками МВФ розглянуть кредитну програму на 15,6 мільярда доларів. За цією програмою Україна зможе розблокувати виплату 1,1 мільярда доларів.

Згідно з останніми оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, країна матиме наступного року бюджетний дефіцит у розмірі 15 мільярдів доларів. Щоб допомогти «залатати цю дірку», МВФ наполягатиме на швидшій девальвації гривні, нижчій обліковій ставці та вищих податках.

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook