Мене це турбує: Ірина Білик висловилась щодо руху квадробіка і що співачці відповіли фанати

Народна артистка України, співачка Ірина Білик, яка нещодавно вразила новиною, не пройшла повз тренду на квадробіку, який захопив соцмережі. Зірка назвала тенденцію дивною та зізналася, що хвилюється за сучасних дітей.

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«Квадробери — що це за дивний тренд, в якому діти імітують поведінку тварин, повзаючи рачки?! Мене це турбує! Хтось вже стикався з цим? Як вважаєте, чи варто переживати, або це просто невинна розвага?» — написала вона в Instagram.

Фоловери активно обговорюють думку співачки. Вони поділилися на дві групи: одні підтримали її, інші — ні. З-поміж різноманітних думок знайшовся коментар Олі Полякової: «Норм! Хай роблять шо хочуть!».

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Зазначимо, що квадробіка, яку також називають квадробінгом — популярний тренд, зокрема серед дітей шкільного віку. Квадробери імітують різноманітні звуки та рухи, притаманні тваринам. Особливістю тенденцію стало те, що діти пересуваються на чотирьох кінцівках та виконують трюки на кшталт стрибків через перешкоди.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Білик відверто розповіла про особисте життя.

Фото: irinabilyk.com/

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