Готуйтесь до стрибка цін: для кого тариф на електрику зросте з 1 листопада

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути граничні ціни на ринку електроенергії (так звані «прайс-кепи») з 1 листопада. Відповідний проєкт постанови НКРЕКП планує попередньо схвалити на засіданні 1 жовтня, повідомляє галузеве видання ExPro.

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Згідно із проєктом документа, регулятор пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

• з 00:00 до 07:00 — 5 600 грн/МВт-год;

• з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900 грн/МВт-год;

• з 17:00 до 23:00 — 9 000 грн/МВт-год;

• мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення «прайс-кепів», пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.

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У обґрунтуванні до проєкту постанови НКРЕКП зазначається, що перегляд «прайс-кепів» дозволить підвищення ліквідності на ринку електричної енергії, що зокрема, дасть можливість генеруючим компаніям отримати кошти на покриття значних витрат на проведення ремонтних робіт та відновлення обладнання через постійні обстріли.

Крім того, це збільшить обсяги комерційного імпорту електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі, адже у деяких розрахункових періодах встановлені «прайс-кепи» є нижчими за фактичні ціни електричної енергії на ринках електричної енергії суміжних держав.

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Зазначимо, що ці зміни стосуються лише юридичних споживачів.

Як писали «ФАКТИ», ціна на електроенергію в Європі за рік впала на 67%, а в Україні зросла на 70%: де світло найдорожче.

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