Ціна на електроенергію в Європі за рік впала на 67%, а в Україні зросла на 70%: де світло найдорожче

З кінця 2022 року до липня 2024 року вартість 1 кВт/год у Європі впала на 67%, однак різниця в ціні за різними країнами вражає. Так, різниця між найдорожчою і найдешевшою ціною на електроенергію в Європі становить майже 6 разів. Нагадаємо, що в Україні електроенергія подорожчала на 63,6%.

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Такі дані наводить експерт з питань комунальних послуг, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. З посиланням на дані HEPI (індекс цін на електроенергію в країнах Європи) він стверджує, що найдорожча енергія в Німеччині — 0,39 євро за 1 кВт/год (близько 18 гривень), а найдешевша в Норвегії — 0,09 євро (4,15 грн).

Загалом вартість електроенергії для різних країн Європи можна умовно розділити на групи:

високих цін від 0,3 до 0,37 євро за 1 кВт/год (13,8−17 грн), які діють у Чехії, Ірландії, Великій Британії, Швейцарії, країнах Бенілюксу, Франції та Італії;

середніх цін від 0,25 до 0,14 євро (7,36−11,5 грн), що діють у Португалії, Австрії, Польщі, Румунії. Молдові та низці інших країн;

низьких цін 0,07 до 0,1 євро (3,22−4,6 грн) у Сербії, Угорщині, Болгарії, Україні та Норвегії.

Ціна електроенергії в Україні, що становить 4,32 гривні за 1 кіловат/год, еквівалентна приблизно 0,09 євро, що дорівнює її вартості в Болгарії, але нижча, ніж у Норвегії, жителі якої платять 0,07 євро або 3,22 гривні.

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Як писали раніше «Факти», у травні-червні 2025 року українців може очікувати черговий стрибок тарифу на електроенергію — приблизно до 7 гривень за 1 кВт/год.

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