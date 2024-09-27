Ворог обстріляв Дніпропетровську та Запорізьку області: пошкоджено промисловий об’єкт, сталася пожежа

Запорізька область, по якій напередодні вночі ворог завдав ракетного удару, упродовж доби знаходилася під обстрілом — окупанти завдали 362 удари по 9 населених пунктах регіону.

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«Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю та Темирівці. 225 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 4 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку та Новоданилівку. 127 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного», — повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом доби надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Після опівночі ракетної атаки зазнала Дніпропетровщина — в обласному центрі зафіксовані руйнування на території промислового об’єкту.

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«Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали, — зазначив очільник ОВА Сергій Лисак. — Неспокійно вночі було і на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосував дрон-камікадзе та важку артилерію. Понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає».

Нагадаємо, що напередодні окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині, застосувавши FPV-дрони. На станції Хутір-Михайлівський (м. Дружба) Шосткинського району отримали поранення троє працівників залізничного вокзалу.

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Фото зі сторінки Івана Федорова

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