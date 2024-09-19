Зовсім не «супер-коханець»: інсайдер розкрив неприємний факт про інтимне життя Аффлека та Лопес

Всупереч начебто «примиренню» Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, між ними існує глибока прірва, і Джен не полишила свої наміри відомстити своєму колишньому, на якого вона потратила багато часу і зусиль, і який дуже розчарував її.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

За словами інсайдера, з яким спілкувалось видання In Touch Weekly, співачка вже знайшла спосіб залікувати рани від розлучення, а заразом уколоти Бена. Вона готує музичний альбом і не простий, а «альбом помсти». У свіжих піснях Джей Ло хоче вилити душу і розкрити правду про шлюб з Аффлеком.

За словами інсайдера, всі роки поряд і Беном Джен підносила його та його якості як гарного коханця. Проте історії про пристрасні ночі, які вона розповіла в альбомі та однойменному музичному фільмі «Найбільша нерозказана історія кохання», далекі від істини.

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«Її рожеві окуляри знято, і вона каже людям, що насправді він був досить егоїстичним та примітивним коханцем. Вона так роздратована, що написала про нього всі ці сексуальні тексти, і заявляє, що тепер готова написати продовження, по суті, пісню про розставання, яка вдарить його по хворому місцю і змусить його прозвітувати за те, як він її підвів, у тому числі і в спальні», — розкрив співрозмовник видання.

Він також зазначив, що Дженніфер дуже зла і добрим способом впоратися з емоціями стало ведення щоденника та створення нових хітів. Думка про те, що Бен отримає своє і буде зганьблений, каже інсайдер, заспокоює її.

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Одним словом, якби історія зльотів та падінь «Бенніфер» була мексиканським серіалом, то кількість серій уже давно перевалила б за сотню. Зараз повз сімейну драму Аффлек-Лопес не проходять навіть колишні співачки — і один з них навіть поспівчував нещасному Бену, оскільки добре знає, на що здатна Джен.

Своєю чергою Аффлек теж не відстає від колишньої дружини. Він неодноразово зізнавався, що у стосунках з жінками часто відчував лють та агресію й не приховував це.

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