«Куди йдуть мільярди мільярдів? Ми не можемо 11-й рік просити людей постійно нас забезпечувати»: комбат про проблеми з забезпеченням ЗСУ

Війна в Україні триває вже 11-й рік. Але в українському суспільстві зараз велика прірва між тими, хто захищає державу, й тими, хто живе в тилу. Для військових на фронті не видно ніякої перспективи щодо демобілізації. Також купа проблем з тим, чим воювати, де брати зброю, обладнання, як навчати людей. Про це все повинен дбати командир підрозділу, адже надії на державні інституції немає

«Ти стаєш комбатом! І що відбувається !? На 11-му році війни … А нічого нового !

Проблеми всі ті ж самі ! Тобі потрібно ВСЕ знаходити самому ! Ну ти можеш забити на все і казати, а в мене цього не має, тому я воювати не можу ! Але тоді ти не будеш ефективно нищити ворога, твої бійці швидко, закінчаться, і все!

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А з якими проблемами ти стикаєшся постійно???

Ну по-перше, люди і так званий рекрутинг! Ти людям обіцяєш, що вони потраплять до тебе, але є купа нюансів! Бо потрапляючи після ТЦК в навчальний центр, не факт що ти людину з відношенням до свого підрозділу забереш, тому що є ще купа хитрожопих штурмових бригад, бригад ДШВ, які можуть приїхати (не розумію, хто їм це дозволяє) і забрати твого бійця у свій табір! Або саме цікаве, це він має чекати якийсь розподіл згори!

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Далі, тобі потрібно навчити свого рекрута, з цим простіше, для цього відкриті всі двері!

А от після цього починається саме цікаве …

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Тобі необхідно надати бійцю все необхідне, ні, не так — ВСЕ НЕОБХІДНЕ для того, щоб він воював якісно, комфортно, з великим бажанням! А це- місце, де спати, помитись, попрати свої речі! Забезпечити автівкою, інфраструктурою, дронами, літаками, боєприпасами, старлінками, оплатою за старлінки, генераторами, екофлоу, психологічний супровід, ноутбуки, планшети, принтери, телевізори, ретранслятори, реби (саме болюче) і ще купу всього, яке ти не отримуєш від держави, а всілякими шляхами знаходиш самостійно!

В мене тоді питання, яка роль і місце Міністерства оборони в цьому процесі?!

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В мене є мрія ! Як це відбувається в арміях світу! Де командир бере список, пише заявку і в нього на ранок все це є! Чи буде в нас колись таке?! Куди йдуть всі мільярди мільярдів?!

Ми не можемо 11-й рік просити людей нас постійно забезпечувати! Чи почне держава думати саме про нас, про наші потреби!?" — з біллю та розчаруванням пише військовий.

Нагадаємо, політичний експерт Вадим Денисенко поміркував, чому зараз Україна опинилася у надскладній ситуації.

Фото: https://www.facebook.com/Сергій Варакін

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