Директори реабілітаційного центру на Львівщині підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми

На Львівщині у навчально-реабілітаційному центрі його директора звинуватили у розпусних діях щодо неповнолітніх дівчаток, а також у цькуванні «неслухняних» вихованців. Відповідна інформація надійшла до Офісу Омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Він у терміновому порядку ініціював проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери — психологи з Благодійного фонду «Голоси Дітей» та «СОС Дитячі Містечка»

«Заклад, який ми відвідували, розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за „погану поведінку“ чи порушення розпорядку дня», — розповіли в Офісі Омбудсмена.

Діти скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкаші», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде». А ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до «хворих», недієздатних — «у них діагноз, вони неадекватні», унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію.

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Перевіряючих шокував і той факт, що останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття та приниження.

Врешті на місце викликали представників Національної поліції України та органи прокуратури, змусивши почати документувати факти порушення. За наслідками реагування — відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: «сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи».

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Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

«З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник», — заявив Обмудсмен.

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Також нагадаємо про засудження колишнього керівника громадської організації зі Львівщини, злочини якого проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього було доведено в суді. Врешті він отримав найвищу міру покарання.

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