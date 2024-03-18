Гвалтував 9-річну дівчинку за згодою її матері та знімав на відео: у Львові винесли вирок двом збоченцям

Реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті, який в Україні створили минулого року, поповниться двома мешканцями Запоріжжя, які гвалтували та розбещували неповнолітніх, а також виготовляли та зберігали дитячу порнографію.

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Як повідомляють у Львівській обласній прокуратурі, суд визнав винними 48-річного та 45-річного мешканців Запоріжжя за низками статей КК України. Їм призначено покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно. Також кожного позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми строком на 3 роки.

«Прокурори у суді довели, що чоловіки розбещували та ґвалтували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених. Окрім цього, 45-річний засуджений також вчинив розпусні дії та ґвалтував 9-річну дівчинку за згодою її матері, з якою також вступав у статевий акт на очах у дитини. Все це він знімав на відео, які потім зберігав на персональному комп’ютері», — зазначають в прокуратурі.

До вступу вироку у законну силу чоловіки знаходитимуться під вартою. Кримінальне провадження відносно матері закрито у зв’язку із її смертю.

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Нагадаємо, що недодавно в Києві кіберполіція викрила 14-річного школяра, який створив канал з дитячою порнографією і шантажував однолітків

Фото прокуратури

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