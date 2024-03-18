38.65 / 39.17 42.16 / 42.84
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Гвалтував 9-річну дівчинку за згодою її матері та знімав на відео: у Львові винесли вирок двом збоченцям

16:48 18 березня 2024
Педофіли

Реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті, який в Україні створили минулого року, поповниться двома мешканцями Запоріжжя, які гвалтували та розбещували неповнолітніх, а також виготовляли та зберігали дитячу порнографію.

Як повідомляють у Львівській обласній прокуратурі, суд визнав винними 48-річного та 45-річного мешканців Запоріжжя за низками статей КК України. Їм призначено покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно. Також кожного позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми строком на 3 роки.

«Прокурори у суді довели, що чоловіки розбещували та ґвалтували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених. Окрім цього, 45-річний засуджений також вчинив розпусні дії та ґвалтував 9-річну дівчинку за згодою її матері, з якою також вступав у статевий акт на очах у дитини. Все це він знімав на відео, які потім зберігав на персональному комп’ютері», — зазначають в прокуратурі.

До вступу вироку у законну силу чоловіки знаходитимуться під вартою. Кримінальне провадження відносно матері закрито у зв’язку із її смертю.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що недодавно в Києві кіберполіція викрила 14-річного школяра, який створив канал з дитячою порнографією і шантажував однолітків

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

1269

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шматок пирога

Рум'яний пиріг на кефірі: ідеальне частування для всієї родини на обід, вечерю або як перекус

Дагур Сігурдссон та його кохана

Найбільш високооплачуваний тренер світу кинув дружину і трьох дітей заради віце-«Міс Ісландія» (фото)

Маргарита Р.

До вбивства українки-біженки м'ясник готувався не один місяць: нові подробиці гучного злочину в Німеччині (фото)

Пенсія майбутнього

Частині українців підвищать пенсії 25 березня: в ПФУ пояснили, кому очікувати зростання виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту