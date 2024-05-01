Ґвалтував під час екскурсій: харківського громадського діяча-педофіла засудили до довічного ув'язнення

В Україні викрили ще одного педофіла. Колишнього керівника громадської організації засуджено до довічного ув’язнення за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної та Пустомитівської окружної прокуратур 48-річного мешканця Харківщини визнано винним. Його засуджено за фактами розбещення, вчинення насильницьких дій сексуального характеру, вчинення замаху на зґвалтування та зґвалтування неповнолітнього, виготовлення та зберігання без мети збуту чи розповсюдження дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч.3 ст. 15- ч.6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 1, ч. 3 ст. 301−1 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Також позбавлено права обіймати посади в підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють роботу, пов’язану з дітьми, чи індивідуально займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми, строком на 3 роки. Прокурори в суді довели, що обвинувачений вчинив ряд злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього», — йдеться у повідомленні.

Злочинець був керівником однієї з громадських організацій у Харківській області.

«Чоловік познайомився на той момент з 11-річним хлопчиком, оскільки той відвідував дане об’єднання. Під час виїзних екскурсій, які організовував фігурант, він вчиняв розпусні та інші дії сексуального характеру щодо неповнолітнього. Після початку повномасштабного вторгнення сім’я дитини виїхала у Львівську область, проте обвинувачений систематично приїжджав туди та ґвалтував потерпілого у безлюдних місцях. Окрім цього, чоловік під час вчинення вищезгаданих неправомірних дій здійснював відеозйомку, яку він зберігав на своєму ноутбуці. Виготовлений відеофайл містив дитячу порнографію», — повідомили в прокуратурі.

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Відомості про обвинуваченого будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Дніпропетровщині повідомлено про підозру чоловіку, який сім років розбещував власну падчерку.

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