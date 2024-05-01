39.40 / 39.90 42.23 / 42.90
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ґвалтував під час екскурсій: харківського громадського діяча-педофіла засудили до довічного ув'язнення

17:00 1 травня 2024
Вирок суду

В Україні викрили ще одного педофіла. Колишнього керівника громадської організації засуджено до довічного ув’язнення за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної та Пустомитівської окружної прокуратур 48-річного мешканця Харківщини визнано винним. Його засуджено за фактами розбещення, вчинення насильницьких дій сексуального характеру, вчинення замаху на зґвалтування та зґвалтування неповнолітнього, виготовлення та зберігання без мети збуту чи розповсюдження дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч.3 ст. 15- ч.6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 1, ч. 3 ст. 301−1 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Також позбавлено права обіймати посади в підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють роботу, пов’язану з дітьми, чи індивідуально займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми, строком на 3 роки. Прокурори в суді довели, що обвинувачений вчинив ряд злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього», — йдеться у повідомленні.

Злочинець був керівником однієї з громадських організацій у Харківській області.

«Чоловік познайомився на той момент з 11-річним хлопчиком, оскільки той відвідував дане об’єднання. Під час виїзних екскурсій, які організовував фігурант, він вчиняв розпусні та інші дії сексуального характеру щодо неповнолітнього. Після початку повномасштабного вторгнення сім’я дитини виїхала у Львівську область, проте обвинувачений систематично приїжджав туди та ґвалтував потерпілого у безлюдних місцях. Окрім цього, чоловік під час вчинення вищезгаданих неправомірних дій здійснював відеозйомку, яку він зберігав на своєму ноутбуці. Виготовлений відеофайл містив дитячу порнографію», — повідомили в прокуратурі.

РЕКЛАМА

Відомості про обвинуваченого будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Дніпропетровщині повідомлено про підозру чоловіку, який сім років розбещував власну падчерку.

РЕКЛАМА

71

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чорна смородина

Зробіть так у травні, і ягоди смородини будуть розміром з перепелине яйце, а кущі ломитимуться від врожаю

В ТЦК Тернополя

Оновлення даних через Інтернет недостатньо: чому військовозобов’язаним доведеться йти до ТЦК

таролог

Скорпіонам — Десятка Кубків, а Водоліям — Сімка Пентаклів: що обіцяють карти Таро до кінця поточного тижня

Вирок суду

Ґвалтував під час екскурсій: харківського громадського діяча-педофіла засудили до довічного ув'язнення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту