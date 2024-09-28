Секрети великих урожаїв: що обов'язково потрібно зробити із зубками озимого часнику перед посадкою

Часник буває озимим та ярим. Ярий висаджують навесні, а озимий — під зиму. Зараз саме час добре підготуватися до осінньої посадки часнику, щоб у наступному сезоні зібрати просто рекордний урожай, пише На пенсії.

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Звичайно, головна запорука успіху — це сорт, але без правильного догляду навіть найпродуктивніший сорт може залишити вас без урожаю. Досвідчені дачники поділилися секретом, що обов'язково потрібно зробити перед посадкою часнику під зиму, щоби зібрати хороший урожай.

Потрібно провести обробку часнику озимого перед посадкою. Для цього зубки потрібно замочити.

Замочування передбачає три етапи.

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Перший етап — замочування проводиться у воді з ніатроамофоскою. І тому 1 ст. ложку нітроамофоски потрібно розчинити в 10 л води. У такому розчині часник залишають на 24 години.

Другий етап — це замочування у солі. Потрібно взяти 1 ст. ложку солі та розчинити в літрі води. У сольовий розчин зубчики занурюють на 20 хвилин, і цього цілком достатньо.

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Третій етап — замочування у мідному купоросі. Знадобиться 1 ст. ложка купоросу на 10 л води. Часник замочують на 1 хвилину, потім дають обсохнути і відразу висаджують на грядки.

Раніше «ФАКТИ» писали, як садити озимий часник, а також про те, навіщо озимому часнику захисний шар із газет.

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