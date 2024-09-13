Садимо озимий часник: як це роблять вінницькі аграрії (відео)

Після того як ціни на часник досягли «космічних висот» і перевищили 100 грн за кілограм, аграрії стали більш ретельно відноситись до зберігання цього цінного продукту. А багато хто вирішив ще й посадити його на зиму.

ВІДЕО ДНЯ

Тому всім їм в нагоді будуть поради спеціалістів про те, які добрива внести під час посадки зимового часнику — їх наводить українське видання.

Що внести в землю перед посадкою озимого часнику

Перед посадкою часнику на зиму, необхідно внести добриво. Найкраще для цього підійде підживлення мінерального походження: суперфосфат подвійний, борошно доломітове або деревна зола.

РЕКЛАМА

Однак не варто використовувати перед посадкою часнику внесення свіжого гною, адже нітрати, які в ньому містяться, можуть суттєво зупинити ріст кореневої системи рослини.

Натомість фахівці наголошують, що потрібно на кожен квадратний метр вносити не менше відра компосту. Після того, як компост ретельно внесли на землю, необхідно перекопати на повний штих лопати і потім формувати грядки.

РЕКЛАМА

Що сипати під час посадки часнику на зиму у лунку

Досвідчені господарі радять використовувати мінеральні добрива, адже вони містять різноманітні вітаміни, тоді часник отримає усі необхідні добрива. Також можна приготувати суміш власноруч. Для цього потрібно змішати по ложці сульфату калію із суперфосфатом, а потім сипати у лунку до часнику.

РЕКЛАМА

Також прямо у лунку, під час посадки часнику, варто вносити попіл. Однак, краще збагачуватиме попіл землю у процесі її перекопування. 200 грамів деревного попелу буде достатньо для повноцінного збагачення на квадратний метр грядки.

Старий та добре відомий метод із використанням перегною може оживити навіть найбідніший ґрунт та зробить його родючим. Для цього методу варто на квадратний метр землі взяти 500 грамів добрива. Перегній також вноситься у момент перекопування.

Також рекомендуємо переглянути два відео, присвячені процесу посадку озимого часнику.

Одне з них записали добре відомі серед колег вінницькі аграрії.

Також свої поради привели і автори youtube-каналу «Сімейний сад».

А тим часом добре відома аграріям городниця з Одеси порадила, чим можна успішно заміни перегній, особливо якщо в придбаному добриві знайшлися личинки хрущів.

62

Читайте нас у Facebook