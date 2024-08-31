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Готуємося до посадки озимого часнику: що обов'язково потрібно зробити городнику

18:37 31 серпня 2024
Посадка часнику

Озима посадка часнику має велику популярність серед багатьох городників в Україні, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

1. Наприкінці серпня необхідно внести на грядку добриво:

сульфат калію (2 ст.л. на кв. м);
суперфосфат (1 ст.л. на кв. м);
дерев'яну золу (2 склянки на кв. м);
крейду (1 склянка на кв. м);
перегній (10 кг на кв. м).

Всі добрива вносять у сухому вигляді і розсипають по поверхні грунту.

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2. Після цього землю необхідно ретельно перекопувати. Знову ж таки, для найшвидшої засадки ґрунт рясно поливають. Якщо погода видавалася дощовою, полив проводити необов'язково.

3. Першим ділом вздовж підготовленої грядки, в 35−45 см від неї, необхідно висіяти ряди гороху, вівса і білої гірчиці.

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4. За 1−2 дні до посадки часнику необхідно внести підживлення. Для цього на грядки вносять сечовину (10−20 г на кв. м). Потім, землю щедро поливають водою.

5. У перших числах жовтня, коли poстки гороху і вівса досягнуть 20 см і більше, між їх зеленими рядами час висаджувати часник. Зелень затримуватиме сніг і часник отримає достатнє зволоження.

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Раніше «ФАКТИ» писали, коли краще посадити озимий часник восени і чим його підживити.

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