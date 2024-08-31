Готуємося до посадки озимого часнику: що обов'язково потрібно зробити городнику

Озима посадка часнику має велику популярність серед багатьох городників в Україні, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

ВІДЕО ДНЯ

1. Наприкінці серпня необхідно внести на грядку добриво:

сульфат калію (2 ст.л. на кв. м);

суперфосфат (1 ст.л. на кв. м);

дерев'яну золу (2 склянки на кв. м);

крейду (1 склянка на кв. м);

перегній (10 кг на кв. м).

Всі добрива вносять у сухому вигляді і розсипають по поверхні грунту.

РЕКЛАМА

2. Після цього землю необхідно ретельно перекопувати. Знову ж таки, для найшвидшої засадки ґрунт рясно поливають. Якщо погода видавалася дощовою, полив проводити необов'язково.

3. Першим ділом вздовж підготовленої грядки, в 35−45 см від неї, необхідно висіяти ряди гороху, вівса і білої гірчиці.

РЕКЛАМА

4. За 1−2 дні до посадки часнику необхідно внести підживлення. Для цього на грядки вносять сечовину (10−20 г на кв. м). Потім, землю щедро поливають водою.

5. У перших числах жовтня, коли poстки гороху і вівса досягнуть 20 см і більше, між їх зеленими рядами час висаджувати часник. Зелень затримуватиме сніг і часник отримає достатнє зволоження.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, коли краще посадити озимий часник восени і чим його підживити.

79

Читайте нас у Facebook