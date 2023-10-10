Навіщо озимому часнику захисний шар із газет: лайфхак для дачників

Озимий часник, який висаджують до холодів, щоб коренева система встигла розвинутися, можна утеплювати на зиму газетами.

Як стверджують автори каналу «Ідеї для дачі та дому», безсніжною зимою це може захистити від морозів. До речі, влітку цей метод допоможе зберегти вологу і не дасть бур'янам піти у зріст. А при зберіганні на такому часнику не буде цвілі.

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В жовтні перед висаджуванням грядки перекопують і накривають змоченими у воді газетами (в чотири листи) так, щоб закрити всю землю. У газетному шарі роблять отвори, в які і висаджують зубчики часнику.

Після висадки газети зверху присипаються землею — на 5−7 сантиметрів. До літа газета перегниє. Її, до речі, дуже люблять дощові черви.

Досвідчені городники не рекомендують висаджувати часник на грядках після зелені, петрушки, селери, пастернаку, редиски та моркви, цукрових буряків, ріпаку та картоплі. Також часник погано зростатиме після сімейства цибулинних.

Фото Pixabay

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