Вимагав «відкати» від постачальників: на хабарі затримано одного з посадовців «Енергоатому»

СБУ затримала на корупції одного із топ-менеджерів «Енергоатому». Йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства.

ВІДЕО ДНЯ

За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

«У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на „данину“ у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Топ-посадовця затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).



За даними журналіста Юрія Ніколова, затриманий директор з контрольно-ревізійної роботи Олександр Скопич.

РЕКЛАМА

Топ-менеджеру «Енергоатому» вже обрали запобіжний захід — заставу в один мільйон гривень, повідомляє столична прокуратура.

РЕКЛАМА

«У разі ненадання грошей він заявив, що сприятиме, щоб укладений договір не був сплачений у жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови. Правоохоронці затримали співробітника АТ „Енергоатом“ під час одержання грошей», — повідомили у прокуратурі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про затримання одного із керівників податкової служби Києва, який «обкладав даниною"підприємців.

22

Читайте нас у Facebook