Масштабні обшуки на митниці, затримано начальника антикорупційного департаменту Держмитслужби: що відбувається (фото)

СБУ, яка з ДБР раніше проводила обшуки на митницях, затримала керівників Департаменту Держмитслужби, які «обклали даниною» регіониальні відділення.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в Службі безпеки України, масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби ліквідували спільно з Офісом генерального прокурора.

Фото СБУ

«У результаті комплексних заходів у Києві затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника. За даними слідства, чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

За різні суми хабарів фігуранти «гарантували» посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності. В обмін на «данину» очільники відомчої безпеки обіцяли також «прикривати» службові порушення митників.

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Фото СБУ

Документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше 8 фактів щомісячних поборів. Для реалізації злочинної діяльності організатори залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

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Фото СБУ

Правоохоронці затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці на гарячому, при передачі хабаря. На підставі зібраних доказів усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Також підозра готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці. Її злочинні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ звітувала про ліквідацію двох злочинних схем на Волинській митниці.

Фото СБУ

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