Один із керівників податкової служби Києва затриманий за побори з підприємців (фото)

Днями в СБУ повідомляли про затримання керівників Департаменту Держмитслужби, які «обклали даниною» регіониальні митниці. А наразі справа дійшла й до податківців.

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На корупції викрито виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві. «За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Задокументовано, як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом», — повідомляють в Службі безпеки України.

Фото СБУ

В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого. Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу».

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Фото СБУ

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Раніше у ДБР заявляли, що повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, якому закидають вимагання хабарів у київських автоперевізників.

Фото СБУ

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