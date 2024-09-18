Після атаки дронів у російському Торопці горить склад боєприпасів, місто частково евакуювали (фото, відео)

Невдовзі після того, як дрони атакували російські склади з боєприпасами та технікою під Воронєжом, потужні вибухи пролунали в Торопці Тверській області рф.

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Російські паблики стверджують, що «внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа» і що «місцева влада повідомила про евакуацію населення з території, розташованої близько до загоряння та роботи ППО». Що саме горить у місті — влада не уточнює. А міноборони росії звітує про 54 збиті українські БпЛА: 27 — над територією Курської області, 16 — над територією Брянської області, 7 — над територією Смоленської області, 3 — над територією Білгородської області та одного — над територією Орловської області. Про Тверську область у зведенні згадок нема.

Тим часом жителі цього регіону викладають у мережу відео з найпотужнішими вибухами, клубами диму, що піднімаються в небо, та вибитими у будинках вікнами.

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ASTRA пише, що в Торопці знаходиться в/ч 54169 ТТ, а також колишня в/ч 55443, нині – 11777 (107 арсенал ГРАУ).

Зазначається, що склади з боєприпасами досі горять і детонують, проте місцева влада атаки на військову частину не визнала. Жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, яке, судячи з карт, знаходиться прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися їм можна лише через озеро.

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Частина мешканців попливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі.

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Супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107 арсеналу ГРАУ в Тверській області. Автори каналу, посилаючись на українського осинт-експерта Tatarigami, пишуть, що на атакованому складі зберігалися також 122-мм реактивні снаряди для «Градів» та 82-мм артилерійські міни.

А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначав, що на складі також зберігалися боєприпаси до комплексів С-300 та С-400, балістичні ракети до "Іскандер". На арсеналі починали створювати й запас північнокорейських KN23.

Влада Торопця, яка заявила про «часткову організовану евакуацію, пише, що «все під контролем». Інформації про постраждалих або загиблих на даний момент немає.

А напередодні потужна пожежа спалахнула на складі ГСМ у Ярославлі - його причина невідома.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Раніше бійці підрозділу Khorne Group 116-го ОМБр показали удар по скупченню живої сили противника в Курській області, назвавши це «відповіддю» за Полтаву, де під час ракетного удару по Інституту зв'язку загинуло понад півсотні людей, сотні отримали поранення.

Фото — скріншот

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