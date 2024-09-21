Дрони атакували ще два склади з боєприпасами в росії

В ніч проти 21 вересня, коли російські варвари завдавали удари по українським містам, безпілотники атакували Краснодарський край рф.

Внаслідок атаки почалася пожежа та детонація, ймовірно, на складі боєприпасів. Про це пишуть росіяни у соцмережах.

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Приліт у Краснодарському краї росії. Як повідомила влада регіону, у Тихорецькому районі евакуюють населення через детонацію, викликану нальотом безпілотників.

Дійство відбувається у Тихорецькому районі, де внаслідок дронової атаки «впали уламки».

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В селищі Кам'яний розташовані одразу дві військові частини: в/ч 57229−41 і в/ч 01704. Місцеві кажуть, що наразі палає й детонує на першій з них.

Також атакований арсенал в Октябрському Тверської області. Він розташований за 16 кілометрів від знищеного Торопця та є трохи меншим за розмірами, передає ASTRA.

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За даними естонської розвідки, близько 750 тисяч снарядів вибухнуло на складі боєприпасів у Тверській області рф. Горить 23-й арсенал ГРАУ. Він знаходиться всього за 16 км від вже знищеного декілька днів тому 107-го арсеналу під містом Торопець.

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Моніторингова група Кримського вітру за результатами даних супутникової зйомки фіксує потужну пожежу на 23 арсеналі ГРАУ. Кількість вогнищ пожеж збільшується з кожною хвилиною.

У рф про те, що саме горить та вибухає у місті, на офіційному рівні не повідомляють. Мешканцям Тверської області приходять на телефони повідомлення від МНС з погрозами про кримінальне переслідування, якщо вони викладатимуть у мережу відео з вибухами та пожежами.

Тим часом у російському міноборони вже повідомили, що вночі знищили 101 дрон над територією Краснодарського краю, Калузької, Тверської, Бєлгородської, Смоленської та Курської областей.



Нагадаємо, в ніч на 18 вересня після атаки дронів у російському Торопці загорівся склад боєприпасів. Місто частково евакуювали.

За даними Агентства спеціального будівництва росії, свого часу на будівництво арсеналу у Торопці витратили десятки мільйонів доларів.

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