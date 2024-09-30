«Суспільству потрібно прокинутися і перестати вірити в казки», — Максим Жорін
«Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ, «десь там на Сході». Ну рухаються — і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста, — пише Максим Жорін. — В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей.
Динаміка дуже висока, ворог лише нарощує темпи. А наші підрозділи виснажуються — без ротацій, без нормальної заміни.
Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні.
Щоб все це вивезти — треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо — перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить".
Фото зі сторінки Максима Жоріна у соцмережах
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