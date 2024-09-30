У зв'язку з військовим станом: «Ощадбанк» знов продовжив термін дії платіжних карток

«Ощадбанк», який навесні продовжував термін дії прострочених платіжних карток до 30 вересня, повідомив, що картки діятимуть й надалі.

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«У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів „Мій Ощад“ продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 грудня 2024 року. В тому числі для внутрішньо переміщених осіб», — уточнюють в банку.

Для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року, продовження відбувається автоматично. Якщо нову картку вже перевипущено, клієнтам рекомендують звернутися до відділення «Ощадбанку» для її отримання у зручний час.

«У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо», — додали в «Ощадбанку».

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До речі, переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через «Ощадбанк», мають проходити ідентифікацію кожні пів року. Наразі для таких людей крайній термін — 30 вересня 2024 року.

Фото зі сторінки «Ощадбанку» у соцмережах

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