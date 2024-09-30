40.98 / 41.53 45.83 / 46.48
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У зв'язку з військовим станом: «Ощадбанк» знов продовжив термін дії платіжних карток

11:39 30 вересня 2024
Картки Ощадбанку

«Ощадбанк», який навесні продовжував термін дії прострочених платіжних карток до 30 вересня, повідомив, що картки діятимуть й надалі.

«У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів „Мій Ощад“ продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 грудня 2024 року. В тому числі для внутрішньо переміщених осіб», — уточнюють в банку.

Для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року, продовження відбувається автоматично. Якщо нову картку вже перевипущено, клієнтам рекомендують звернутися до відділення «Ощадбанку» для її отримання у зручний час.

«У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо», — додали в «Ощадбанку».

РЕКЛАМА

До речі, переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через «Ощадбанк», мають проходити ідентифікацію кожні пів року. Наразі для таких людей крайній термін — 30 вересня 2024 року.

Фото зі сторінки «Ощадбанку» у соцмережах

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дріжджі

Найкращий трюк з очищенням унітазу, про який майже ніхто не знає (секретна порада арабської бабусі Шахрезади)

Харпер в колі родини

Не потрібно роздягати дітей і виставляти напоказ: в Мережі обурились образом 13-річної Харпер Бекхем

Водійське посвідчення

Рада готує нові обмеження для водіїв: кому доведеться міняти права

Медитація

Тельцям — нові перспективи для розвитку, а Стрільцям — здатність до стратегічного планування: гороскоп від Макса Гордєєва на жовтень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту