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Події

Тиждень ходили горами: у Карпатах розшукали голодних і замерзлих туристів із Запоріжжя (фото)

13:51 30 вересня 2024
Туристи та рятувальники

Небезпеку для туристів в горах становлять як хижі тварини, так і погода — на відміну від рівнинної частини України, в гірській літо більше не панує.

У Закарпатському главку ДСНС повідомили, що рятувальники розшукали у горах двох туристів, які майже тиждень ходили Карпатами. Мешканці Запоріжжя вийшли в похід із селища Ворохта Івано-Франківської області та переходили Чорногірський хребет.

Фото ДСНС

Але у неділю, 29 вересня, у туристів закінчилися харчі, через дощ вони не могли розкласти вогонь і дуже змерзли. Тоді вони звернулися по допомогу до рятувальників і скинули свої координати.

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Фото ДСНС

Туристів відшукали в районі полонини Межипотоки в лісовому масиві. Медичної допомоги вони не потребували, їх транспортували до села Богдан.

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Нагадаємо, що навесні прикордонники врятували в Карпатах чоловіка, який намагався потрапити у Румунію, але заблукав. Без необхідного спорядження він провів у засніжених горах шість днів.

Фото ДСНС

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