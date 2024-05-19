Прикордонники попередили туристів та ухилянтів про ще одну смертельну небезпеку у Карпатах (фото)

На гірських маршрутах в Карпатах поруч із кордоном з Румунією, де прикордонники нещодавно застрелили чоловіка, з’явилося багато ведмедів, які можуть становити небезпеку для людей. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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«Обережно, ведмеді! На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном з’явилося багато ведмедів. Так, минулої доби прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди клишоногого та розкидані на місцевості речі. Хоч і більшість гірських маршрутів закриті, категорія охочих їх здолати все ж має місце. „Туристи“ відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. А коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів. Застерігаємо! Утримуйтеся від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для вашого життя», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше прикордонники попередили ухилянтів про небезпеку нападу вовків на кордоні України з Молдовою. Також нещодавно прикордонники врятували ухилянта, який заблукав у Карпатах та зустрів там рись.

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