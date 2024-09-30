«Вже давно ненавидиш сусідів»: відомий телеведучий не стримав почуття

Відомий шоумен, постійний ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник відреагував на чергову нічну шахедну атаку росіян на Київ. На своїй сторінці у соціальній мережі Григорій поділився своїми емоціями, які вкотре зашкалюють.

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«Сьогодні дуже гучно, — написав телеведучий. — Яке приємне відчуття, коли вже давно ненавидиш сусідів, а вони щоразу своїми діями ще більше підкріплюють і цементують ці почуття».

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Решетнік показав, що після важкої ночі разом з двома синами прийшов на зйомки нового проєкту і побажав, щоб росіян ненавиділи не тільки українські діти, а і весь світ.

«Але найприємніше те, що наші діти ненавидітимуть їх століттями! — написав Григорій. — Мрію, щоб не лише наші, а й увесь світ… їх назавжди!«

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Нагадаємо, раніше мережу обурило повернення романтичного реаліті.

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