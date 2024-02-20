«Холостячки зачекають!»: мережу обурило повернення романтичного реаліті
Популярний шоумен та постійний ведучий романтичних реаліті «Холостяк» та «Холостячка» Григорій Решетнік, який шокував своїм вчинком, вкотре заінтригував шанувальників на сторінці у соціальній мережі. Григорій виклав відео, на якому позує поруч з двома героїнями «Холостячки» — Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч.
«Мої холостячки, — написав під відео Григорій. — Дві героїні в новому сезоні — як вам ідея?»
Дописувачі відразу зреагували на запитання ведучого, почавши припускати, що насправді мав на увазі Решетнік. Нагадаємо, Григорій вже натякав, що повернення одного з романтичних реаліті може відбутися саме у 2024 році. Запитали про це у нього знову.
«Ще є час — дочекайтеся», — продовжує тримати інтригу ведучий.
Відреагували на відео і самі його героїні.
«Ох, були часи», — написала Мішина.
«Все не випадково», — підтримала таємницю Григорія Огнєвіч.
Але не всі шанувальники були задоволені можливим поверненням романтичного реаліті. Більшість вважає, що зараз не час витрачати гроші на такі проєкти.
«Гришо, у мене серце болить за нашими захисниками! — написали у коментарях. — Гроші вкладати треба туди, щоб була перемога, а холостячки зачекають!»
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нещодавно Злату Огнєвіч ледве не покалічили двері душової кабіни.820
Читайте нас у Facebook