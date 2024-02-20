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«Холостячки зачекають!»: мережу обурило повернення романтичного реаліті

17:19 20 лютого 2024
Григорій Решетнік з Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч

Популярний шоумен та постійний ведучий романтичних реаліті «Холостяк» та «Холостячка» Григорій Решетнік, який шокував своїм вчинком, вкотре заінтригував шанувальників на сторінці у соціальній мережі. Григорій виклав відео, на якому позує поруч з двома героїнями «Холостячки» — Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч.

«Мої холостячки, — написав під відео Григорій. — Дві героїні в новому сезоні — як вам ідея?»

Дописувачі відразу зреагували на запитання ведучого, почавши припускати, що насправді мав на увазі Решетнік. Нагадаємо, Григорій вже натякав, що повернення одного з романтичних реаліті може відбутися саме у 2024 році. Запитали про це у нього знову.

«Ще є час — дочекайтеся», — продовжує тримати інтригу ведучий.

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Відреагували на відео і самі його героїні.

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«Ох, були часи», — написала Мішина.

«Все не випадково», — підтримала таємницю Григорія Огнєвіч.

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Але не всі шанувальники були задоволені можливим поверненням романтичного реаліті. Більшість вважає, що зараз не час витрачати гроші на такі проєкти.

«Гришо, у мене серце болить за нашими захисниками! — написали у коментарях. — Гроші вкладати треба туди, щоб була перемога, а холостячки зачекають!»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нещодавно Злату Огнєвіч ледве не покалічили двері душової кабіни.

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«Холостячки зачекають!»: мережу обурило повернення романтичного реаліті

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