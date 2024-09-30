Без Зінченка, Малиновського та Ярмоленка: Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй

Тренерський штаб збірної України з футболу, яка програла на старті Ліги націй Албанії (1:2) та Чехії (2:3), оголосив список гравців, що мають готуватися до поєдинків проти Грузії (11 жовтня у Познані) та Чехії (14 жовтня у Вроцлаві), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У майбутніх іграх Сергій Ребров розраховує на 25 футболістів:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайличенко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія);

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півзахисники — Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — «Динамо»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (всі — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Михайло Мудрик («Челсі», Англія); Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);

нападники — Артем Довбик («Рома», Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо»).

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Ще вісім гравців включені до резервного списку збірної: Дмитро Різник («Шахтар»), Олександр Сваток («Остін», США), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — «Шахтар»), Олександр Назаренко («Полісся»).

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Зазначимо, що через травми збірній не допоможуть Руслан Малиновський з «Дженоа» та Олександр Зінченко з «Арсенала», також не отримав запрошення Сергій Сидорчук із «Вестерло», а динамівець Андрій Ярмоленко опинився серед резервістів.

Водночас дебютний виклик до національної команди отримав Дмитро Криськів із «Шахтаря», а гравець середньої лінії «Полісся» Олексій Гуцуляк повернувся до збірної після перерви.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у головного тренера збірної України Сергія Реброва помер батько.

Фото uaf.ua

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