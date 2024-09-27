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Спорт

Сергій Ребров поховав рідну людину (фото)

9:11 27 вересня 2024
Сергій Ребров

У родині легендарного футболіста «Динамо», а нині головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва сталася трагедія. На 86-му році життя помер його батько Станіслав Іванович, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

На похороні Реброва-старшого, зокрема, були присутні експартнер Реброва з «Динамо» та збірної України Юрій Калитвинцев, директор академії «біло-синіх» Олександр Іщенко.

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«Шановний Сергію Станіславовичу! Прийміть глибокі та щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою — смертю вашого батька Станіслава Івановича, — відреагував на те, що трапилося, президент ФК «Динамо» Ігор Суркіс. — Пішла з життя мудра, добра, інтелігентна, щира та небайдужа людина. Вирушив у кращі світи батько, який разом із дружиною Аллою Василівною виховав чудового сина — працьовиту, відповідальну, порядну людину, професіонала своєї справи, всім серцем відданого футболу. Зокрема й завдяки вихованню батька Сергій Ребров золотими літерами вписав своє ім'я в історію київського «Динамо», став кумиром мільйонів шанувальників футболу і приніс багато перемог київському «Динамо».

Нагадаємо, що родина Ребрових, яка переїхала через військові дії до Києва, родом із Горлівки Донецької області. Мама зірки футболу працювала наставницею ансамблю бального танцю горлівського Палацу дитячої та юнацької творчості, а батько був керівником радіогуртка. Саме завдяки Станіславу Івановичу Сергій, окрім футболу, захопився ще й радіоспортом і навіть ставав чемпіоном світу з радіоаматорства.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині Андрія Шевченка сталося лихо.

Фото ФК «Динамо»

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