Команда Реброва програла Чехії та опустилася на останнє місце у групі: відеоогляди матчів Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу, яка програла на старті Албанії (1:2), провела на «Фортуна Арені» у Празі поєдинок 2-го туру Ліги націй проти команди Чехії. Цього ж дня у трьох дивізіонах відбулося ще вісім матчів турніру, який у 2022 році виграла Іспанія.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. 2-й тур

Дивізіон В

Група 1

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Чехія — Україна — 3:2

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко (Піхальонок, 85), Степаненко (Малиновський, 77), Ярмоленко (Циганков, 68), Шапаренко (Судаков, 68), Мудрик, Ванат (Яремчук, 77).

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Голи: Шульц (21, 45+2), Соучек (80, з пенальті) — Ванат (37), Судаков (84).

І підопічні Івана Гашека, і команда Сергія Реброва дуже розчарували своїх уболівальників на старті турніру (чехи у гостях поступилися грузинам — 1:4), тож на матч у Празі їх особливо налаштовувати не треба було. Принаймні хотілося вірити, що хоча б із цим проблем у Мудрика, який повернувся на поле після травми, і компанії не буде.

Обидва тренери вирішили різати «по живому» і зробили у стартових складах по шість замін (у нас Коноплю, Бражка, Кабаєва, Судакова, Циганкова та Яремчука замінили Тимчик, Зінченко, Степаненко, Мудрик, Ярмоленко та Ванат).

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На жаль, активність чехів на старті поєдинку принесла свої плоди в середині першого тайму, коли груба помилка «жовто-синіх» в обороні дозволила Шульцу з «Вікторії» забити свій дебютний гол за національну команду — 1:0.

Відігруватись хлопцям Реброва не звикати. І на 37-й хвилині після навісу Шапаренка його партнер із «Динамо» Ванат влучним ударом головою відкрив рахунок своїм голам за збірну України — 1:1.

Але перед самою перервою чехи знову отримали користь зі своєї переваги в зрості. Після навісу до нашого штрафного майданчика і не дуже вдалого виносу м'яча невгамовний Шульц вдруге вивів господарів поля вперед — 2:1. Три удари завдали суперники в площину воріт один одного в першому таймі, і всі досягли мети.

Після перерви Україна взяла гру під свій контроль, і чехи рідко навідувалися у володіння Трубіна. Класні шанси забити мали Ванат та Мудрик. Не забили. Ба більше, допомогли забити чехам, коли рефері після перегляду VAR призначив пенальті у ворота України за гру рукою Матвієнка. Соучек з «позначки» був точним — 3:1.

Добре, що українці і після цього не опустили руки, і на 84-й хвилині Судаков, який вийшов на заміну, скоротив відставання — 3:2. Билися наші футболісти до останнього, але врятувати гру не змогли. Поки що — дві поразки поспіль і останнє місце в групі. Але не катастрофа… До речі, Ребров у відставку не йде.

Ще в одному поєдинку ігрового дня Албанія на своєму полі програла Грузії — 0:1 (Кочорашвілі, 71).

Становище команд: 1. Грузія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:1); 2. Албанія — 3 (2:2); 3. Чехія — 3 (4:6); 4. Україна — 0 (3:5).

У наступних поєдинках турніру підопічні Сергія Реброва зіграють із командами Грузії (11 жовтня у Познані) та Чехії (14 жовтня у Вроцлаві).

Дивізіон А

Група 3

Нідерланди — Німеччина — 2:2 (Рейндерс, 2, Дюмфріс, 51 — Ундав, 38, Кімміх, 45+3).

Угорщина — Боснія та Герцеговина — 0:0.

Становище команд: 1. Німеччина — 4 очки (різниця м'ячів — 7:2); 2. Нідерланди — 4 (7:4); 3. Боснія та Герцеговина — 1 (2:5); 4. Угорщина — 1 (0:5).

Дивізіон В

Група 2

Англія — Фінляндія — 2:0 (Кейн, 57, 76).

Ірландія — Греція — 0:2 (Йоаннідіс, 50, Цоліс, 87).

Становище команд: 1. Греція — 6 (5:0); 2. Англія — 6 (4:0); 3. Ірландія — 0 (0:4); 4. Фінляндія — 0 (0:5).

Дивізіон С

Латвія — Фарерські острови — 1:0 (Варславанс, 64).

Північна Македонія — Вірменія — 2:0 (Барді, 70, Міовські, 79). На 45+4-й хвилині вилучено Зайкова (Північна Македонія).

Становище команд: 1. Північна Македонія — 4 (3:1); 2. Вірменія — 3 (4:3); 3. Латвія — 3 (2:4); 4. Фарерські острови — 1 (1:2).

Дивізіон D

Група 2

Андорра — Мальта — 0:1 (Камензулі, 45).

Становище команд: 1. Молдова — 3 (2:0); 2. Мальта — 3 (1:2); 3. Андорра — 0 (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на Євро-2024 не змогла вийти з групи.

Фото isport. cz

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