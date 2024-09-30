Норвегія скасувала захист для біженців із шести областей України

Норвегія у п’ятницю скасувала автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести «безпечних» областей України. Про це йдеться у пресрелізі міністерства юстиції Норвегії, пише «Укрінформ».

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«Відсьогодні особи, які приїжджатимуть до Норвегії з районів України, які Директорат у справах іноземців (UDI) вважає безпечними, будуть підпадати під стандартні правила надання притулку», — йдеться у заяві.

У відомстві зазначили, що відтепер українські біженці з Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей не отримуватимуть захист у Норвегії автоматично, натомість їм буде надана реальна індивідуальна оцінка своєї потреби у захисті. Громадяни України із перелічених шести областей, які UDI вважає «безпечними», можуть отримати відмову у наданні притулку.

У заяві міністерства йдеться, що після кількох попередніх обмежувальних заходів кількість українців, які приїжджають до Норвегії, протягом зими знизилася, однак тепер знову почала зростати. У мін’юсті додали, що у 2024 році серед загальної кількості українських біженців, які прибули до Норвегії, близько 10% становили мешканці шести «безпечних» областей.

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Зміни у наданні захисту із 27 вересня стосуватимуться лише новоприбулих українців у Норвегії. Для тих біженців з України, які отримали захист у Норвегії раніше, змін не передбачено. Також нововведення не стосуватимуться людей, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac) та родичів, які їх супроводжуватимуть.

Міністр юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель пояснила, що країна з населенням 5,6 мільйона людей з початку повномасштабної війни прийняла вже близько 85 тисяч українських біженців — це створює підвищене навантаження на житлове господарство, охорону здоров'я та школи у деяких містах, інформує Deutsche Welle.

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Мель також зазначила, що серед прохачів притулку зростає частка чоловіків призовного віку, тоді як Україна намагається набрати солдатів для відбиття агресії рф.

У серпні допомоги у 520 євро на місяць в Норвегії було позбавлено біженців, які самостійно організовують своє проживання без розміщення в центрах прийому. Тим, хто мешкає в таких центрах, норвезький уряд перестав покривати витрати на утримання домашніх тварин. При цьому тим, хто вирішив повернутися з Норвегії в Україну, почали виплачувати одноразово по 1500 євро.

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Як писали «ФАКТИ», наприкінці січня уряд Норвегії оголосив про плани посилити правила для українських біженців, щоб знизити потік людей до країни. Зокрема, йшлося про обмеження виплат та пільг.

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