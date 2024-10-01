Терористи обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області: застосовували авіацію, артилерію, «гради» та дрони

Якщо ППО Києва відбиває ворожі удари (хоча й дуже потужні) лише періодично, то територія Дніпропетровської області є об'єктом постійних атак нападника. Ось і перша ніч жовтня там видалася гарячою: від вечора під ударами російських військ вкотре опинилася Нікопольщина.

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Там агресор відкривав вогонь з РСЗВ «Град» і важкої артилерії. Поцілив і дроном-камікадзе, констатували у Дніпропетровській ОВА.

Гатив ворог по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах.

В останній потрощені три багатоповерхівки, а на Нікопольщині — одна пʼятиповерхівка.

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Руйнування у багатоповерхівці

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На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

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А територію Запорізької області ворог обстрілював ще потужніше — окупанти завдали 359 ударів по 10 населених пунктах, і то лише за добу, поінформував очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зокрема 10 авіаційних ударів було завдано по Новоолександрівці, Веселянці, П'ятихатках, Темирівці, Новодарівці, Новоандріївці та Малій Токмачці, 192 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку, 5 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине, також було зафіксовано 152 артобстріли Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Наслідки артилерійського обстрілу

«Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — йдеться у повідомленні представника влади.

Також нагадаємо про нещодавній обстріл російськими військами залізничної інфраструктури Запоріжжя — центральна станція міста «Запоріжжя-1» зазнала серйозних ушкоджень.

Фото Дніпропетровської і Запорізької ОВА



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