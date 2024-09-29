Однією з цілей росіян у Запоріжжі стала залізнична станція «Запоріжжя-1»

В результаті ударів рф по Запоріжжю постраждала станція «Запоріжжя-1». В компанії «Укрзалізниця» повідомили про пошкодження пасажирських вагонів та затримку деяких поїздів, що йдуть через станцію.

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«Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що поїзди № 37 Київ — Запоріжжя-1 та № 85 Львів — Запоріжжя-1 будут прийняті на ст. Запоріжжя-2.

Аналогічно рейси № 128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

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«Зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 довозимо трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку. У поїзді 40 Запоріжжя — Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години», — додали залізничники.

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Тим часом кількість поранених внаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до 11 людей, з них троє — госпіталізовані, повідомив очільник ОВА Федоров.

Також вночі 29 вересня росіяни випустили по Україні 22 ударних БпЛА типу «Shahed» з районів Єйська, Курська та миса Чауда.

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«В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків», — повідомили у Повітряних силах.

Як повідомляли «ФАКТИ», в рф сьогодні вночі теж було неспокійно. Дронами був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області. Також повідомлялось про пожежі на деяких аеродромах.

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