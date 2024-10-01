«Ніхто окрім нас не хоче, щоб ми перемогли»: аналітик про те, чому почалась третя світова війна і чому в ній Україна — не головний герой

Ааналітик Дмитро Золотухін критикує безпекову політику США, зокрема Демократичної партії, зазначаючи, що вона провалилася за останні 10 років. Він згадує початок наземної операції ЦАХАЛ у Лівані та загострення конфлікту на Близькому Сході, вказуючи на те, що світ рухається за песимістичними сценаріями, описаними в звіті американської розвідки «Глобальні Тренди 2040». Аналітик Дмитро Золотухін у Facebook пише про те, що США не мають наміру перемагати росію, а їхня політика є інфантильною. Золотухін підкреслює, що єдиною надією для України є власний народ, оскільки міжнародна підтримка не є надійною

«На жаль, після початку наземної операції ЦАХАЛ в Лівані та загоряння більшої пожежі на Близькому Сході, яка вже тривалий час очікувалася, можна остаточно констатувати, що безпекова політика Демократичної партії США за останні 10 років повністю провалилася.

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Звісно, безпекова політика України нічим кращою не є, але ми, поки що, залишаємося живими і функціонуючими проти великого ворога.

А, за прогнозами та логікою Вашингтону — нас би не мало бути. Тож ми зараз саме про Вашингтон.

У березні 2021 року директорка офісу національної розвідки США Авріл Хейнс оприлюднила звіт «Глобальні Тренди 2040», в якому було описано п'ять ключових сценаріїв.

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Зараз світ розвивається по одному з песимістичних варіантів. А, американський народ існує у набагато більш небезпечному оточуючому середовищі, аніж 10 років тому.

Це і є спадщина Джо Байдена, Джейка Саллівана та Білла Бернса — повністю провалені підходи до безпекової політики. У своєму виступі з Річардм Муром на FT Weekend Білл Бернс висловлював великі сподівання на встановлення миру на Близькому Сході. Річард ще «удружив» товаришу, публічно підкресливши, що Уільям особисто інвестував величезні сили у те, щоб домогтися такого результату.

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А, Бібі очікувано злив усі ці зусилля в унітаз, почавши наземну операцію проти Хезбалли.

Також вночі було нанесено повітряний удар по Дамаску. Чи візьме Ізраїль на себе відповідальність за цей удар поки не відомо. Ймовірно, ціллю був ще хтось з ватажків.

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Нагадаємо, що Сирія та Ліван входили у число країн, які стали колискою Баасистської партії, яка стала генератором нестабільності на Близькому Сході завдяки фінансуванню з боку Радянського Союзу в останній чверті 20-го сторіччя.

Спадщина Генрі Кісінджера, побудована на трансакційних відносинах з реальністю, яка вилилася у політику Саллівана-Бернса, підвела американський народ. Як і усіх партнерів США. А, партнерство з Ізраїлем є набагато більшим і значущим аніж з Україною. Там за пусті слова «будемо підтримувати вас скільки треба» можна і в рило отримати…

Цікаво, що тепер будуть співати в американських кампусах замість «Фром зе ріва ту зе сі Палестина маст бі фрі»?

Камала Харріс у будь-якому випадку сконцентрується на близькосхідному кейсі. Український кейс відійде на другий план. Перемагати Росію США не збирається і ніколи не збиралося, бо вони внутрішньо психологічно не готові нікого перемагати.

Як можна було всрати таку величну націю з такими лідерськими якостями за кілька десятиріч і «зійти на пси підіді» — складно уявити. Але, нехай за те у них голова болить.

Для нас головне — одне. Третя світова почалася. І ми в цій історії точно не головний герой. І наш «план перемоги» нікого окрім нас не цікавить. Бо, ніхто окрім нас самих не хоче, щоб ми перемогли.

Взагалі немає такої розмови, щоб хтось переміг, а хтось отримав поразку. Всі хочуть, щоб «ЦЕ» закінчилося.

І саме оце бажання, щоб все закінчилося, свідчить про тотальну інфантилізацію американської і західноєвропейської думки. Від того, що ви заплющити очі — бабайка нікуди не подінеться. Єдиним джерелом спасіння на території України залишається український народ.

Немає ніякого НАТО. Немає ніякого ЄС. Немає ніякого Рамштайну. Тільки ми самі.

І якщо ми будемо дивитися на речі так само інфантильно як Джейк Салліван і його друзі — ми помремо. Якщо станемо дорослими замість них — є шанс вижити", — пише Дмитро Золотухін

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