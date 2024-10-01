«Північні стріли»: Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану

Після ліквідації лідера Хезболли внаслідок удару по Бейруту ізраїльська армія офіційно оголосила про початок наземної операції на півдні Лівану, спрямованої проти угруповання «Хезболла». Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), операція почалася у вівторок, 1 жовтня, і передбачає локальні рейди на об’єкти та інфраструктуру радикального шиїтського угрупування.

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«Ізраїль розпочав обмежені, прицільні рейди проти цілей „Хезболли“ на прикордонній території південного Лівану», — йдеться у заяві ЦАХАЛу. Операція «Північні стріли» проводиться відповідно до плану, розробленого Генштабом і Північним командуванням, за яким ізраїльські військові готувалися останні місяці.

Ізраїльські військово-повітряні сили та артилерія підтримують сухопутні війська, завдаючи точні удари по військових об’єктах у регіоні. Операція триватиме відповідно до поточної ситуації, паралельно з діями на інших фронтах, зокрема в Секторі Гази.

За даними Reuters, вночі на південних околицях Бейрута пролунали потужні вибухи, після того як Ізраїль закликав місцевих мешканців до евакуації. ЦАХАЛ також оголосив три прикордонні населені пункти закритою військовою зоною, а Ліванська армія відступила з кількох позицій на південному кордоні.

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Раніше повідомляли про те, що внаслідок операції ізраїльських військових у представників угруповання «Хезболла» в Лівані вибухнули не тільки пейджери, а й смартфони та ноутбуки

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