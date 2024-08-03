Прем’єр-міністр Фінляндії заявив, що не відкриє кордони з рф: що відбувається

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наразі немає жодних шансів на відкриття пунктів пропуску на східному кордоні з рф. За словами Орпо, на рівні Європейського Союзу вже почалася робота з боротьби з напливом нелегальних мігрантів, пише видання Iiltalehti.

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«На даний момент я все ще вважаю, що немає можливості відкрити пункти перетину кордону», — сказав він.

Орпо додав, що він задоволений тим, що закон, відомий як Закон про безпеку кордонів і Закон про примусове повернення, який дозволяє обмежити прийняття заяв про надання міжнародного захисту за певних умов, був прийнятий парламентом.

Закон нарешті отримав достатню підтримку як від провладних депутатів, так і опозиції. Однак, за словами Петтері Орпо, відкриття східних пунктів перетину кордону Фінляндії також вимагатиме від росії чіткої демонстрації того, що вона змінила свою політику.

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«Нам потрібна впевненість у тому, що росія готова співпрацювати по-старому, коли обидві країни гарантують, що через прикордонні пункти проходять тільки люди з належними проїзними документами, — сказав прем'єр-міністр. — Якщо це призведе до хаосу, який ми спостерігали наприкінці року, коли прикордонний пункт тимчасово відкрили, ми не можемо цього допустити».

Він зазначає, що росія за бажання завжди могла впустити нелегалів і доставити їх до фінського кордону, і ситуація не змінилася.

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«У мене є серйозні застереження щодо відкриття прикордонних постів на цей момент. В Європі було багато занепокоєння з приводу того, що з півночі відкривається новий шлях нелегального в'їзду в ЄС. Європа добре усвідомлює, що питання безпеки кордонів є питанням національної безпеки. Але це також і велике європейське питання, тому що більшість цих людей, найімовірніше, продовжать свою подорож до Центральної Європи. Занепокоєння з цього приводу дуже сильне, і саме тому ми отримали сильну підтримку від колег і європейських країн», — сказав Орпо.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Фінляндія з тієї ж причини закрила також всі морські прикордонні переходи з росією у Фінській затоці.

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Раніше повідомлялося, що парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією та США, за якою американська армія отримує право використовувати 15 місцевих військових об'єктів.

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