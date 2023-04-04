Вдає, що його не хвилює, але все навпаки: експерт про реакцію путіна на вступ Фінляндії до НАТО

Про це заявив Sky News аналітик з питань безпеки і оборони професор Майкл Кларк. Фінляндія офіційно стане членом НАТО, оголосив офіс фінського президента. Скандинавська країна, яка межує з росією, подала заявку на вступ до військового альянсу після вторгнення агресора в Україну минулого року. Однією з причин, чому пан путін буде зацікавлений, є те, що це додасть ще 1300 кілометрів до території НАТО або до кордону НАТО з росією, вважає професор Кларк.

«Це означає, що оборонні потреби будь-якого російського лідера тепер дещо інші, — пояснив він. — Це дає йому привід для занепокоєння і більший кордон, про який він має турбуватися, якщо він турбується про ці речі. Він вдає, що це не має великого значення — вони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб протистояти цьому. Але насправді росіяни нічого не можуть зробити, і у них недостатньо військ, щоб дійсно перекрити цей кордон, тому що вони відправляють всі свої війська в Україну». Професор Кларк сказав, що крок Фінляндії є найбільшою подією в європейській безпеці з часів ремілітаризації Німеччини в 1955 році.

«Це найбільше розширення НАТО, найважливіше розширення з того часу. Президент путін може говорити про це що завгодно. Фактом є те, що це велика дипломатична поразка для нього, яка призвела до того, чому, за його словами, ця війна мала запобігти, а саме — до розширення НАТО», — вважає Майкл Кларк.

Фінляндія є незалежною з 1945 року, і ця зміна позиції країни дуже важлива для НАТО, зазначив він.

Нагадаємо, фіни будують довжелезний паркан на кордоні з рф, бо вважають, що краще бути напоготові.

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