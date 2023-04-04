36.88 / 37.51 40.02 / 40.77
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вдає, що його не хвилює, але все навпаки: експерт про реакцію путіна на вступ Фінляндії до НАТО

21:00 5 квітня 2023
Прапори Фінляндії та НАТО

Про це заявив Sky News аналітик з питань безпеки і оборони професор Майкл Кларк. Фінляндія офіційно стане членом НАТО, оголосив офіс фінського президента. Скандинавська країна, яка межує з росією, подала заявку на вступ до військового альянсу після вторгнення агресора в Україну минулого року. Однією з причин, чому пан путін буде зацікавлений, є те, що це додасть ще 1300 кілометрів до території НАТО або до кордону НАТО з росією, вважає професор Кларк.

«Це означає, що оборонні потреби будь-якого російського лідера тепер дещо інші, — пояснив він. — Це дає йому привід для занепокоєння і більший кордон, про який він має турбуватися, якщо він турбується про ці речі. Він вдає, що це не має великого значення — вони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб протистояти цьому. Але насправді росіяни нічого не можуть зробити, і у них недостатньо військ, щоб дійсно перекрити цей кордон, тому що вони відправляють всі свої війська в Україну». Професор Кларк сказав, що крок Фінляндії є найбільшою подією в європейській безпеці з часів ремілітаризації Німеччини в 1955 році.

«Це найбільше розширення НАТО, найважливіше розширення з того часу. Президент путін може говорити про це що завгодно. Фактом є те, що це велика дипломатична поразка для нього, яка призвела до того, чому, за його словами, ця війна мала запобігти, а саме — до розширення НАТО», — вважає Майкл Кларк.

Фінляндія є незалежною з 1945 року, і ця зміна позиції країни дуже важлива для НАТО, зазначив він.

Нагадаємо, фіни будують довжелезний паркан на кордоні з рф, бо вважають, що краще бути напоготові.

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Усик&nbsp;— Денієл Дюбуа

Усик отримав суперника замість Ф'юрі і дізнався, скільки заробить за бій

Оля Полякова

Оля Полякова зізналася, хто вижив Ані Лорак з України

крашанки

Таких крашанок не буде точно ні у кого: як пофарбувати яйця на Великдень вином

TAYANNA

«Прощення не буде»: у мережі різко відреагували на відвертий допис TAYANNA

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту