Фінляндія відкриє свої військові об’єкти для збройних сил США: що відбувається

Парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією та США, за якою американська армія отримує право використовувати 15 місцевих військових об'єктів. У Фінляндії можуть бути розміщені як американська військова техніка, так і солдати, повідомляє видання yle.fi.

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Відповідна угода була підписана ще у грудні, але досі не була затверджена парламентом. Депутатка Анна Контула виступала з пропозицією відхилити угоду, але її пропозиція не отримала підтримки.

Угода про оборонне співробітництво (DCA) полегшує пересування і дії американських військ у Фінляндії. У межах цієї угоди на територію країни можуть бути доставлені зі США оборонне обладнання, спорядження, матеріали та військовослужбовці. Також Фінляндія відкриває для можливого використання США 15 своїх військових баз.

Швеція підписала свою DCA-угоду раніше, а Данія нещодавно завершила переговори про таку угоду зі Сполученими Штатами.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американські військові продумують логістичні маршрути на випадок війни в Європі.

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