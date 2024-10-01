Перед Днем захисників Зеленський присвоїв загиблому пілоту «Джусу» звання Героя України

Напередодні свята Покрова Пресвітої Богородиці, яке є і Днем захисників України, президент України Володимир Зеленський 30 вересня надав військовому льотчику Андрію Пільщикову «Джусу» звання Герой України посмертно.

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Про це йдеться в указі № 658/2024 на сайті Офісу президента.

Звання та орден «Золота Зірка» надали посмертно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

«Джус» загинув трохи більше як рік тому — 25 серпня 2023 року. Того дня в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39, в одному з екіпажів був Пільщиков.

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Що відомо про пілота Андрія «Джуса» Пільщикова

Льотчик Андрій Пільщиков народився у Харкові. Вісім років життя присвятив авіації.

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Пільщиков був одним із «привидів Києва». На початку повномасштабного російського вторгнення у складі 40 бригади тактичної авіації він захищав небо Київщини.

Військовий пілот винищувача МіГ-29 капітан Андрій Пільщиков здійснив сотні бойових вильотів. Йому присвоєно військове звання майора (посмертно). Також Андрія Пільщикова посмертно нагородили орденом «За мужність» II ступеня.

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«Джус» та ще двоє пілотів з Васильківського загону загинули на Житомирщині. Удень 25 серпня 2023 року там зіткнулися навчальні літаки Л-39. ДБР розслідує обставини авіакатастрофи. Попередня кваліфікація: порушення правил польотів або підготовки до них.

Як згадував в інтерв'ю перший інструктор «Джуса» пілот «Сталкер», протягом своєї кар'єри Андрій боровся з пережитками радянської військової системи.

Пільщиков також був одним з адвокаційників на міжнародній арені, щоб Україні надали винищувачі F-16 — разом зі своїм другом і колегою Олексієм Месем на позивний «Мунфіш».

Месь загинув за кермом F-16 26 серпня 2024 року під час масованої атаки РФ на територію України. Попередньо, літак Меся не був уражений російським снарядом, розглядаються різні версії трагедії, зокрема «дружній вогонь» своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота.

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