Трагедія в небі: в авіатрощі на Житомирщині загинув відомий льотчик JUICE

На Житомирщині пізно увечері 25 серпня загинули відомий пілот з позивним «JUICE» та ще двоє льотчиків — трагедія сталася унаслідок зіткнення двох українських літаків.

Про це повідомив знайомий Джуса Павло Поцелуєв.

«Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо», — написав Поцелуєв.

Також пост льотчику присвятила волонтерка Меланія Подоляк, показавши його шеврон.

Шеврон загиблого пілота

У Мережі повідомляють, що Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29. З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва. В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News він неодноразово закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

За даними ЗМІ, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули. У Повітряних силах цю інформацію підтвердили, попросивши обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, «відповідно до встановлених процедур та етичних норм».

ДБР почало розслідування.

Нагадаємо, навесні назавжди пішов у небо штурман авіаційної ескадрильї Денис Кирилюк, якому вдалося побути батьком лише 19 днів.

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