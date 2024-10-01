Ворог обстріляв житлові квартали Запоріжжя, є загиблий і поранені

У вівторок, 1 жовтня, російські окупанти завдали низку ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя. Наразі відомо про загиблого та поранених.

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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури», — додав він.

Після обстрілу

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Побита багатоповерїівка

Ворог атакував авіабомбами

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Кількість поранених зросла до дев'яти.

Зазначимо, що російські війська регулярно обстрілюють мирні населені пункти України. Зокрема регулярно під удар потрапляють прифронтові населені пункти. Цієї ночі, 1 жовтня, терористи запустили проти України 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони — локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

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Також нагадаємо, що сьогодні ворог обстріляв ринок у середмісті Херсона. Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок ударів загинули семеро людей.



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