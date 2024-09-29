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Україна

Майже 900 КАБів і більше 300 дронів: Зеленський розповів, яку зброю використовували днями російські терористи

14:32 29 вересня 2024
КАБ

За минулий тиждень російські війська застосували для ударів по Україні майже 900 КАБів та більше 300 «Шахедів». Також окупанти запустили понад 40 ракет.

Про це написав у Мережі президент України Володимир Зеленський.

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«Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 „Шахедів“ і понад 40 ракет», — розповів він.

За словами президента, цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу — єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на росію через війну.

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Крім того, Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя.

«Російський удар по Запоріжжю сьогодні — авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці», — розповів він.

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За даними глави держави, загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

«Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів», — додав він.

Зазначимо, що вранці 29 вересня російські війська атакували Запоріжжя 13 авіабомбами. Наразі відомо про 13 постраждалих, двох вдалося врятувати з-під завалів. Руйнування є у трьох районах міста, у тому числі зруйновані житлові будинки та багатоповерхівка, пошкоджено вокзал.

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