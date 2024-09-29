Майже 900 КАБів і більше 300 дронів: Зеленський розповів, яку зброю використовували днями російські терористи

За минулий тиждень російські війська застосували для ударів по Україні майже 900 КАБів та більше 300 «Шахедів». Також окупанти запустили понад 40 ракет.

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Про це написав у Мережі президент України Володимир Зеленський.

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«Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 „Шахедів“ і понад 40 ракет», — розповів він.

За словами президента, цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу — єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на росію через війну.

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Крім того, Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя.

«Російський удар по Запоріжжю сьогодні — авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці», — розповів він.

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За даними глави держави, загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

«Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів», — додав він.

Зазначимо, що вранці 29 вересня російські війська атакували Запоріжжя 13 авіабомбами. Наразі відомо про 13 постраждалих, двох вдалося врятувати з-під завалів. Руйнування є у трьох районах міста, у тому числі зруйновані житлові будинки та багатоповерхівка, пошкоджено вокзал.

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