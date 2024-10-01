Намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради: СБУ затримала російського кілера

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі.

За даними спецслужби, фігурантом виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство.

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Кілера остаточно завербували у червні 2024 року й відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі фсб на тимчасово захопленій частині території регіону.

Там під керівництвом інструкторів російської спецслужби агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації.

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Для виконання ворожого завдання кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування.

Щоб «замітати свої сліди», агент постійно змінював адреси орендованих помешкань, а зв'язок зі своїм російським куратором здійснював через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджера.

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У разі вбивства українського посадовця, окупанти обіцяли своєму поплічнику передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Щоб вбити чиновника, кілер підстеріг посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми, потерпілий вижив.

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За інструкцією фсб, зловмисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник.

Після вчинення злочину фігурант готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із «схем для ухилянтів».

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження найманого вбивці і затримали його на спробі втечі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала 22-річного строковика ЗСУ, який після демобілізації став агентом росіян у Запоріжжі.

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