«Світить» довічне: після демобілізації 22-річний строковик ЗСУ став агентом росіян у Запоріжжі (фото, відео)

Служба безпеки України, яка нещодавно затримала військовослужбовця, який здавав росіянам інформацію про свою ж бригаду, що воює під Покровськом, викрила демобілізованого строковика — хлопець шпигував на ворога в Запоріжжя.

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«Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті. За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову», — повідомляють в СБУ.

Затриманий — 22-річний хлопець, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. Він зацікавив ворога, бо його батьки проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою.

Фото СБУ

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Після того, як у травні 2024 року строковик звільнився у запас та оселився в Запоріжжі, на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ.

Спочатку від демобілізованого запросили координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу, а згодом він почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової.

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«Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента „на гарячому“, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором», — зазначили в Службі безпеки України та додали, що наразі зрадкнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві спецслужба затримала проектувальників, які допомагали росіянам відновлювати НПЗ після атак українських дронів. Затримані підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових нафтопереробних заводів, вартість російських «підрядів» становила майже пів мільярда гривень.

Фото СБУ

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