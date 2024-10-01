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Події

Ворог знаходиться майже в центрі Вугледара: Філашкін розповів про важку ситуацію в місті

14:19 1 жовтня 2024
Вугледар

Ввійшовши до Вугледару з двох напрямків, окупанти з боями просуваються до центру міста.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, в етері телемарафону.

«Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста», — заявив він.

За словами Філашкіна, у місті залишаються 107 людей, однак дітей вдалося вивезти з міста. Він додав, що доставити гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти цим людям надзвичайно складно через активні бойові дії.

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Керывник ОВА підкреслив, що гуманітарна ситуація в Вугледарі є вкрай важкою, і це не єдиний район, де спостерігається подібна проблема.

Також важко доставити допомогу в Торецьк, де залишаються близько півтори тисячі людей, більшість з яких не хоче виїжджати.

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Зазначимо, що розташований у Волноваському районі Донецької області Вугледар перебуває у складній ситуації. Ворог намагається оточити місто, перекидаючи додаткові сили для наступу.

ЗМІ нещодавно повідомляли про можливий тактичний вихід 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, але військові спростували цю інформацію. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росія нещодавно перекинула до 5 тисяч солдатів у напрямку Вугледара.

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Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що противник намагатиметься далі наступати на північ і вирівнюватиме лінію фронту на ділянці Вугледар-Курахово-Покровськ. Деякі військові експерти раніше зазначали, що захват Вугледару відкриє перед росіянами оперативний простір.

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