Російські окупанти поступово просуваються на Донбасі та продавлює оборону навколо Вугледара. Два з половиною роки ЗСУ утримували цю ділянку фронту. Для росіян важливо взяти місто, оскільки Вугледар знаходиться на панівних висотах і є важливим елементом оборони ЗСУ. Перед містом проходить річка Кашлагач, яка ускладнює дії ворога, а висота дозволяє використовувати протитанкові засоби. Торішні танкові атаки закінчилися для противника численними втратами піхоти. Однак ситуація ускладнюється через збільшений чисельний склад росіян. До того ж, ворог намацав, де може продавити оборону ЗСУ. Понад 20 місяців Вугледар обороняють бійці 72-го ОМБр імені Чорних Запорожців. Втрата Вугледара на Донеччині — це питання кількох тижнів чи днів, вважає співзасновник аналітичного проекту DeepState Руслан Мікула, додаючи, що його фактично неможливо утримати.

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«Ризувати особовим складом — це дуже погана ідея. Хоча, звичайно, таке може статися, що не дадуть своєчасну команду», — сказав Мікула під час ефіру на «Радіо Свобода». Він пов'язав це з тиском ворога з флангів — росія запускає звідти «клешні», які потрібно зрізати для того, щоб зберегти контроль над містом.

За словами Мікули, наразі високою залишається загроза оточення захисників у Вугледарі. Проте команди на вихід із міста досі немає.

«Бійців намагаються втримати, навіть летять бойові розпорядження на відновлення позицій, що за нинішніх умов абсолютно неможливо. Той, хто їх надсилає хлопцям, не знаю, чим він думає», — додав він.

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Також повідомлялося, що російські ДРГ уже проникли до міста. Й ворог намагається оточити Вугледар, зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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«Місто розташоване на висоті, і це одна з небагатьох ділянок фронту, де є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова, — пояснює експерт. — Це дозволяло значний час, використовуючи перевагу у висоті та забезпечення нас артилерією та протитанковими засобами, стримувати фронтальні атаки противника, які, серед іншого, ускладнювалися подоланням річки Кашлагач, що тече на північ від цього населеного пункту».

Росіяни намагаються обійти Вугледар із заходу та сходу — з боку селищ Водяне та Пречистівка. Згурець вважає, що українські бійці продовжуватимуть захищати цю ділянку.

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«Надійшла інформація, що окремі групи російських бійців зайшли зі сходу до Вугледару, — розповів він. — Так що динаміка не на нашу користь, але побачимо, як розвиватимуться події далі».

Описуючи тактичний рівень в інтерв'ю Radio NV, Згурець зазначив, що противник намагатиметься далі наступати на північ і вирівнюватиме лінію фронту на ділянці Вугледар-Курахово-Покровськ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російські окупанти підірвали 115-метровий копер шахти «Південнодобаська № 3» в районі міста Вугледар.

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