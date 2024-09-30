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Україна

Росіяни зайшли у Вугледар, — DeepState

23:41 30 вересня 2024
Вугледар Донецької області

30 вересня російська окупаційна армія зайшла до Вугледару із двох напрямків — західного і південного. Про це повідомили аналітики української OSINT-спільноти DeepState.

Як пишуть аналітики, росіяни показали кадри обстрілу центру міста, де українські воїни тримають оборону, а також пересування піхотинців у місті та всередині багатоповерхових будинків. У DeepState додали, що у західній частині міста окупанти вивісили російський прапор.

фото DeepState

Як писали «ФАКТИ», запеклі бої під містом почалися приблизно з осені 2022 року, коли окупантам вдалося захопити село Павлівку на південь від Вугледару.

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За словами співзасновника аналітичного проєкту DeepState Руслана Микули, втрата Вугледара на Донеччині — це питання кількох тижнів чи днів. Противник намагатиметься далі наступати на північ і вирівнюватиме лінію фронту на ділянці Вугледар-Курахово-Покровськ.

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