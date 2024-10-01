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«Колаба року»: Леся Нікітюк зустрілася з відомим іноземним дизайнером у рожевому плащі і накормила його борщем

16:44 1 жовтня 2024
Френк Пітер Вільде та Леся Нікітюк

Ураїнська телеведуча Леся Нікітюк любить дивувати глядачів яскравими світлинами, речами і людьми.

Так, нещодавно Леся Іванівна познайомилась з відомим німецьким дизайнером і стилістом Френком, який творчо підтримує Україну.

У своєму Instagram Леся виклала світлини та відео, на яких позує з Френком.

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«Тішусь зустрічі та знайомству з @frankpeterwilde. Дякуємо за вашу підтримку України та за вашу позицію», — підписала серію фото Нікітюк.

Вона також запросила Френка Пітера Вільде на борщ. І він, певно, обов'язково завітав у гості.

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Підписникам Нікітюк Френк також сподобався, вони подякували йому за підтримку України і висловили сподівання, що, можливо, у Лесі таки складеться особисте життя.

«Колаба року»; «Двоє гарних людей зустрілися — можливо, з цього щось вийде»; «Це просто супер наш великий друг», — пишуть підписники.

Зазначимо, що Френк Пітер Вільде з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну креативно підтримує нашу країну. Він створює різноманітні образи у жовто-блакитних кольорах, використовує у своїх ансамблях прапор України, а також речі українських дизайнерів.

Нагадаємо, нещодавно Київ відвідав відомий актор Майкл Дуглас зі своїм сином, який пізніше поділився враженнями від України.

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