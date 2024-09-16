«Жодних умов»: популярна ведуча про спілкування з зіркою Голлівуду

Голлівудська зірка Майкл Дуглас приїхав до України на Саміт перших леді і джентльменів. На другий день перебування в Києві 79-річний актор завітав до студії ТСН і дав інтерв’ю телеведучій «1+1 Марафон» Марічці Падалко. У нього було всього лише пів години, адже він поспішав на потяг назад додому. На своїй сторінці у соціальній мережі Марічка розповіла деталі інтервʼю та поділилася своїм враженням від спілкування з зіркою.

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«Зможеш у п’ятницю записати інтерв’ю з Майклом Дугласом?» — спитав мене на початку тижня головний редактор, ще коли не було жодної інформації в медіа, що голлівудський актор приїде до Києва, — пригадала Марічка. — І хоча я виросла на його фільмах, я не одразу зрозуміла, про кого йдеться від несподіванки. «Якийсь конгресмен приїде !!!» — перша думка промайнула в голові. Майкл? Дуглас? Той самий? Не може бути…"

Ведуча розказала, що інтерв’ю було на межі зриву, бо Дуглас затримувався у президента і мав потяг назад за кілька годин. А, коли, нарешті зʼявився у студії, то всіх зачарував.

«Ми не почули з його боку жодних попередніх умов: ніхто не вимагав окремих гримерок чи особливої косметики, ніхто не ставив умов щодо світла в студії чи ракурсів для зйомок, — написала Падалко. — А ще я не почула ні від сторони Дугласа, ні від організаторів саміту запитання, а про що я, власне, збираюся говорити із гостем!»

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Марічка впевнена, що у Дугласа є чому повчитися «деяким нашим зіркам шоу-бізнесу і політикам, чий прихід на канал іноді можна порівняти із землетрусом». Голлівудський актор приїхав лише із перекладачкою Ольгою, яка супроводжувала його у Києві.

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«Справжня зірковість вона в дрібницях — привітатися з кожним, повторити з поваги іноземне ім’я, яке ти вперше чуєш, зреагувати на якісь особисті ремарки людини, яку ти, найімовірніше, ніколи більше не зустрінеш, — була під враженням ведуча. - А так хочеться, щоб люди, які нас так підтримують, поверталися до України знов і знов».

Раніше Марічка Падалко розповіла, як війна вплинула на вибір професії її сина.

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