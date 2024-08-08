«Везіть в Україну»: Леся Нікітюк вразила світлинами з Кореї

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показувала свій робочий день, заінтригувала світлинами на сторінці у соціальній мережі. Леся виклала фото з Сеула, на якому вона позує у національному традиційному костюмі мешканців Кореї, та зробила загадковий підпис.

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«Вітаю з Сеулу, — написала Нікітюк. — Новий тревел? Можливо…»

Шанувальники ведучої почали гадати, якою може бути мета поїздки, та ділитися своїми враженнями від світлин. На фото відреагували й зірки: Оля Полякова першою поставила вогник.

На фото Лесі відреагували й зірки, й шанувальники телеведучої

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«Яка краса, — реагували у коментарях. — Лесю, ханбок вам дуже личить, красуня».

«Леся поїхала в дорамі зніматись?» — вирішили шанувальники корейських серіалів.

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«Ото ЛеМаршрутка оновилась, що вже і до Кореї може доїхати», — згадали один з Лесиних телепроєктів.

«Це просто фантастично, — написали у відповідь. — Ви дуже красиві. П.С.: якщо зустрінете когось з BTS, везіть в Україну».

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Леся додала, що за цей час встигла відвідати корейський балет.

«Я думала балет потихеньку вмирає, але після побаченого — балет буде жити вічно», — написала Нікітюк та додала світлини з балетної вистави.

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