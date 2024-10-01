41.02 / 41.55 45.77 / 46.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Україні змінили порядок проходження ВЛК: нардеп розповів, що саме зміниться

17:08 1 жовтня 2024
військовий

Перший день жовтня приніс не тільки нові кадрові призначення у відомстві Умєрова. Сьогодні Кабінет міністрів також вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його інформацією, постановою уряду надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити ступінь придатності військовозобов'язаних до військової служби.

Крім того, надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

РЕКЛАМА

Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних, розповів депутат.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що перед тим, як новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня, Кабінет міністрів ухвалив низку рішень.

Зокрема, затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (№ 560). До цього порядку вже вносилися зміни. А вже у вересні в Україні заборонили мобілізацію до 25 років без згоди та обмежили мобілізацію чоловіків від 50 до 60 років. Про це все першим також повідомляв Гончаренко.

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» також публікували роз'яснення адвокатів щодо подання заяв на відстрочку.

159

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

банківські картки

Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

Карти Таро

Стрільцям — «Королева кубків», Водоліям — «Зірка», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз на перше жовтня

Дріжджі

Найкращий трюк з очищенням унітазу, про який майже ніхто не знає (секретна порада арабської бабусі Шахрезади)

подорожчання свинини

Незабаром подорожчає продукт, якого українцям не вистачає: про що йдеться

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту