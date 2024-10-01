В Україні змінили порядок проходження ВЛК: нардеп розповів, що саме зміниться

Перший день жовтня приніс не тільки нові кадрові призначення у відомстві Умєрова. Сьогодні Кабінет міністрів також вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його інформацією, постановою уряду надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити ступінь придатності військовозобов'язаних до військової служби.

Крім того, надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

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Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних, розповів депутат.

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Зазначимо, що перед тим, як новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня, Кабінет міністрів ухвалив низку рішень.

Зокрема, затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (№ 560). До цього порядку вже вносилися зміни. А вже у вересні в Україні заборонили мобілізацію до 25 років без згоди та обмежили мобілізацію чоловіків від 50 до 60 років. Про це все першим також повідомляв Гончаренко.

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